Havaalanında dehşet! Yolcu uçağı yere çakıldı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle bir uçak pisti ıskaladı.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanında pazartesi günü meydana gelen olayda pisti ıskalayan Spicejet Hava Yolları'na ait SG-6237 uçuş kodlu Boeing tipi uçağın ön tarafı zemine çakıldı.

Yaşanan olay sebebiyle havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

Piste iniş yapacak olan bazı uçaklar kalkış noktalarına geri dönmek zorunda kaldı.

Emirates Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada EK500 sefer sayılı uçaklarının Dubai'ye geri döndüğü bildirildi.

Pisti ıskalayan uçağın sahibi olan Spicejet firması, Mumbai'deki kötü hava koşulları sebebiyle gidiş ve dönüş seferlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Indıgo Hava Yolları da 3 Temmuz tarihine kadar Mumbai'ya giden ya da Mumbai'den dönen tüm uçuşlarda ücretsiz iptal ve değişmi seçeneği sunduklarını duyurdu.

Mumbai Uluslararası Havalimanı kalkışlı 52 uçuş iptal edilirken, 54 uçuş da civardaki havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı yolcular saatlerce uçaklarda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi ve durumun son derece can sıkıcı olduğunu belirtti.

Kentte sağanağın yol açtığı sel suları kara, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi.

Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlaması nedeniyle nehir civarında yaşayan bin kişi tahliye edildi.

Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Maharaştra eyaletinde hafta sonu bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.