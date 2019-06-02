  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 02 Haziran 2019 14:03

Hindistan'da 8 dağcı kayboldu

Hindistan'ın ikinci en yüksek dağı olan Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan ve bir daha haber alınamayan 8 dağcının kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'da 8 dağcı kayboldu
A+ A-

Himalayalar'da yer alan 7 bin 800 metre yüksekliğindeki Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan 4 İngiliz, 2 ABD'li, bir Avustralyalı ve bir Hint dağcı cuma günü dönmeleri gereken kamp yerine gelmediler. Bunun üzerine dağcıları arama çalışması başlatıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de katıldığı arama çalışmalarına bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle ara verildi. 

Yetkililer, dağda çığ düşmüş olabileceğini ifade etti.

AA

dağcı , dağ , hindistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM