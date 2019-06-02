Hindistan'da 8 dağcı kayboldu

Himalayalar'da yer alan 7 bin 800 metre yüksekliğindeki Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan 4 İngiliz, 2 ABD'li, bir Avustralyalı ve bir Hint dağcı cuma günü dönmeleri gereken kamp yerine gelmediler. Bunun üzerine dağcıları arama çalışması başlatıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de katıldığı arama çalışmalarına bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Yetkililer, dağda çığ düşmüş olabileceğini ifade etti.