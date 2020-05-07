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  4. 07 Mayıs 2020 10:17

Hindistan'da askeri helikopter düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi askeri helikopteri ülkenin kuzeydoğusunda düştü. 6 kişinin bulunduğu helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

Hindistan'da askeri helikopter düştü
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Hindistan'da askeri helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettabatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi.  Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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helikopter , hindistan
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