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  4. 24 Mayıs 2018 20:23

Hindistan'da bir Müslüman linç edildi

Hindistan'da Müslüman bir kişi, inek kestiği iddiasıyla linç edildi.

Hindistan'da bir Müslüman linç edildi
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Hindustan Times'ın haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestikleri iddia edilerek bir çete tarafından  saldırıya uğrayan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki  Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.

Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç  saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği  bildirildi.

 Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi  gözaltına aldı.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et  yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret  saldırısı düzenlendi.

Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla  suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse  mahkum etmişti.

Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde  bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman  erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü. 

Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen  yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken  yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve  hayatını kaybetmişti. 

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu  Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası  getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin  500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.

AA

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