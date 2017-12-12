Hindistan'da olay yaratan cinayet

Son dönemde cinsel istismar haberlerinin dikkat çektiği Hindistan'da 6 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü.

Hindistan'da altı yaşındaki bir çocuğun tecavüz edilerek öldürülmesi büyük protestolara neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletinde yaşayan kız çocuğunun cesedi evinin yakınlarında bulunmuştu.

8 Aralık gecesi evinde uyurken kaçırılan çocuğun vücudundaki yaraların boyutları ülkede büyük tepki çekti.

BBC'ye konuşan çocuğun annesi "24 saat oldu ama polis hala kimseyi yakalamadı. Adalet istiyoruz" dedi.

Polis çocuğun babasının bazı akrabalarını sorguya çekti ancak tutuklanan olmadı.

Tepkiler üzerine Hindistan hükümeti cinayetle ilgili özel bir soruşturma ekibi oluşturulmasına karar verdi. Yöre halkı, aktivistler ve bölgedeki siyasi liderler protesto gösterileri düzenliyor.

Çocuğun ailesi polise güvenmiyor

Çocuğun ailesi ise yerel polise güvenmediklerini, vakanın federal polis tarafından yürütülmesini talep ediyor.

Kumaş toplayıcılığı yapan çocuğun babası ise kızının kaçırıldığı gece işte olduğunu söyledi.

Çocuğun annesi ertesi sabah kalktığında kızlarından birinin kayıp olduğunu fark ettiğini açıkladı. Çiftin üç çocuğu daha var.

Aile Haryana kentinde yaşıyor. Polis çocuğa tecavüz eden ve öldüren kişilerin yakınlarındaki varoşlardan geldiğini tahmin ediyor.

Çocuğun ailesi faillerin yakalanması için polise Çarşamba sabahına kadar süre verdi. Aksi takdirde protestoları artıracaklarını söylediler.

2012 yılında Delhi'de 23 yaşındaki bir öğrencinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesinin ardından Hindistan'da cinsel şiddet olaylarının incelemesi önem kazandı.

Bu olay ülkede geniş çaplı protestolara ve hükümetin ölüm cezası da dahil tecavüz karşıtı yasalar çıkarmasına neden olmuştu.