  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 30 Mayıs 2018 20:20

Hindistan'da ortaya çıktı... 4 milyar yaşında

Hindistan'da bulunan bir kayanın 4 milyar 240 milyon yaşında olduğu ve dünynın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

Hindistan'da ortaya çıktı... 4 milyar yaşında
A+ A-

Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın  dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

New Straits Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en eski ikinci  kayası Hindistan'da bulundu.

Hindistan, Çin ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce  Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan  kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8  yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller,  4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ip uçları verdi. Bu dünyada şimdiye  kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi  ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.

Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya  örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.

AA

malezya , çin , hindistan , kaya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM