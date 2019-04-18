Hindistan'dan tansiyonu yükselten sözler

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sürerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Modi, "Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ama ‘tüm nükleer bombaların anası' bizde" dedi.

Gujarat eyaletinde Surendranagar'da seçim kampanyasında konuşan Modi, “Pakistan, nükleer bombaya sahip olduğunu ve düğmeye basabileceğini söyleyerek bizi tehdit edebilir. Biz nükleer bombaların nükleerine, nükleer bombaların anasına sahibiz. Onlara şunu söylemeye karar verdim: Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ama biz de karşılık veririz” dedi.

Modi, “Geçmişte insanlarımız ağlıyordu, ‘Pakistan şunu yaptı, Pakistan bunu yaptı' diye dolaşıyordu. Şimdi ağlama sırası Pakistan'da” diye devam etti. Modi daha önce de, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (IAF) şubat ayında Pakistan’ın Balakot bölgesine düzenlediği hava saldırılarına işaret ederek, “Pakistan uzun süredir nükleer kapasitesiyle bizi tehdit ediyor ama IAF saldırılarla hodri meydan dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan 14 Şubat’ta 40’dan fazla askerinin öldüğü intihar saldırısını Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed’in üstlenmesi üzerine 26 Şubat’ta örgütün kamplarına hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.