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  4. 11 Eylül 2019 16:52

İki eşli adam üçüncü kez evlenmek isteyince...

Hindistan’da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3’üncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

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Hindistan’da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3’üncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan’ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3’üncü defa evlenmek istedi.

Dinesh’in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh’i darp ettiği görülüyor.

2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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