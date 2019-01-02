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  4. 02 Ocak 2019 08:43

İki kadın yüz yıllık yasağı deldi !

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyalaetinde bir araya gelen 5 milyon kadın, Sabarimala tapınağına kadınların da girebilmesi için 620 kilometrelik insan zinciri oluşturmuştu. Reuters, iki kadının tapınağa girdiğini duyurdu.

İki kadın yüz yıllık yasağı deldi !
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Hinduizm’in en kutsal tapınaklarından sayılan Sabarimala, adet görme yaşındaki kadınlara (10-50 yaş arası) kapalıydı, ancak Yüksek Mahkeme geçen Eylül ayında yasağın kaldırılmasına hükmetmişti. Mahkemenin kararına rağmen, yasağı savunanlar, tapınağa girmeye çalışan kadınları engellemeye devam ediyor. Mahkeme kararının uygulanması ve cinsiyet eşitliği için oluşturulan “Kadın duvarı” eyaletin solcu hükümeti tarafından organize edildi.

Yetkililer BBC’ye yaptıkları açıklamada, Kerala eyaletinin birçok farklı bölgesinde yaklaşık 5 milyon kadının eyaletin kuzeyinden güneyine kadar otoyollarda insan zinciri oluşturduğunu belirtti. Hindular adet dönemindeki kadınları “kirli” kabul ediyor ve bu kadınların dini törenlere katılmasını yasaklıyor. Bu nedenle Sabarimala Tapınağı da 10-50 yaş arası kadınlara kapalıydı. Ancak kadınların tapınakta ibadet hakkını savunanlar, yasağı mahkemeye taşıdı. Yüksek Mahkeme de yasağın kaldırılmasına hükmetti. Hindistan’ın iktidar partisi Bharatiya Janata (BJP) ise, mahkeme kararının Hindistan’ın değerlerine bir saldırı olduğunu savunuyor.

İKİ KADIN TAPINAĞA GİRDİ

Hindistan’da yargı ile hükümet arasındaki gerilim yükselirken bugün Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde 2 kadının tapınağa girmeyi başardığı açıklandı. Yerel ajanslara servis edilen videoda iki kadın başları örtülü bir şekilde tapınakta gezerken görülüyor.

Reuters, “İki kadın yüzlerce yıllık yasağı ortadan kaldırdı” başlığıyla gelişmeyi duyururken, muhafazakar Hindu gruplarının bu olaya tepki gösterebileceği açıklandı. Hindistan’da kabinenin önde gelen isimlerinden olan Pinarayi Vijayan, “İki kadın daha önce de girmeye çalışmış ama engellenmişti. Fakat bu sefer bir zorluk yaşamadan tapınağa girdiler” açıklamasını yaptı.

BBC Türkçe

hindistan , kerala
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