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  4. 24 Kasım 2019 13:02

İnanılmaz kaza ! Otomobil insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan'da virajı alamayan otomobil köprüden aşağı uçtu. Otomobilin insanların üzerine düşmesi sonucu bir kadın öldü, 6 kişi de yaralandı.

İnanılmaz kaza ! Otomobil insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı
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Hindistan’da viraja hızla giren otomobil dönüş yapamayınca köprüden uçtu. Otomobil, yaklaşık 20 metreden insanların üzerine düştü. Aracın düştüğü yerde taksi bekleyen bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.



Kaza, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde meydana geldi. Sürat yapan otomobil, virajı dönemeyince köprüden 20 metre aşağıya, insanların üzerine düştü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köprünün üstünde hızla giden otomobilin virajı dönemeyerek, köprü korkuluklarına çarptığı ve 20 metre aşağıya düştüğü görüldü. Otomobilin düştüğü yerde ise 10 kişilik bir grubun beklediği kameralara yansıdı.



Yerel medya, kazada taksi bekleyen bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 6 yaralıdan 3’ünün köprüden düşen aracın içerisinde bulunduğu ve sürücünün ağır yaralı olduğu belirtildi.



DHA

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