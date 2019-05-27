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  4. 27 Mayıs 2019 13:56

İnanılmaz skandal ! 69 hastaya hepatit C bulaştı

Çin'in doğusunda bulunan bir hastanede 69 hastaya yanlış uygulamalar nedeniyle hepatit C bulaştı. Skandalın ardından hastanenin yöneticisi ve yardımcısı görevden alındı.

İnanılmaz skandal ! 69 hastaya hepatit C bulaştı
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Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Dongtai kentinde bulunan bir hastanede sağlık yetkililerinin yanlış uygulamaları nedeniyle 69 hasta hepatit C enfeksiyonu kaptı.

Olay üzerine başlatılan soruşturmada, hastalığın nisan-mayıs aylarında yapılan diyaliz muayenelerinde bulaştığı ve hastane yönetim sisteminin düzgün şekilde uygulanmadığı ortaya çıktı.      

Enfeksiyon kapan hastalar tedavi altına alınırken, hastanenin en üst yöneticisi ve yardımcısı da görevden alındı.      

Vücutta ilk olarak karaciğeri etkileyen hepatit C enfeksiyonunun ilk aşamasında herhangi bir semptom görünmeyebilirken, yıllar geçtikçe hastalık karaciğeri ciddi şekilde etkiliyor ve siroza da neden olabiliyor.     

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun ay başında yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl ülkede 7 milyondan fazla kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi. Söz konusu dönemde hepatit türevleri, tüberküloz, frengi, bel soğukluğu ve dizanteri, grip ve ishal gibi bulaşıcı hastalıklardan 23 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.     

AA

hepatit c , çin , hastane
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