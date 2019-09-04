İneğe tecavüz eden sapıktan iğrenç ifade

Tayland'ın Songkhla şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Sicko Manoon Bunjin isimli adam, çalılıkların arasına götürdüğü ineğe tecavüz ederken suç üstü yakalandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Polis, tarafından gözaltına alınan kişi ifadesinde arkadaşlarının kendisine sürekli ineğe tacavüz ettiklerini ve zevk aldıklarını söyledikleri için bu işi yaptığını söyledi.

İNEĞİN SAHİBİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İnek sahibi komşusunun, kendisine bir adamın ineğine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ineği takip edip gelen sesler üzerine çalılık arasına girip adamı suç üstü yakaladı. İnek sahibi, kanıt için adamın ineğin yanında çıplak fotoğraflarını çekti. Gözaltına alınan adama para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.

YASALARA GÖRE HAYVANLARA TECAVÜZÜN CEZASI YOK

Tayland yasalarına göre hayvanlara tecavüz etmenin cezası olmadığı için adam para cezası açık alanda çıplak olma suçundun verildi.