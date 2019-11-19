İnsan yüzlü maymuna eş aranıyor

Çin’in doğusundaki Tianjin Hayvanat Bahçesi’nde tutulan ve hayatı boyunca yalnız olduğu belirtilen kapuçin maymunu için çöpçatanlık girişimi başlatıldı.

İsim verilmeyen maymunun saldırgan bir doğası olduğu, bu nedenle eşleştirme konusunda şansının yaver gitmediği belirtildi.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “O çok aktif ve kavgacı. Çamurla oynamayı ve Hindistan cevizlerini ezmeyi seviyor” dedi.

Maymunun daha önce iki dişi eşlikçisi olduğu ancak onların öldüğünü belirten Sözcü, “Şu anda üç oyun arkadaşı var, onları 2016 yılında getirdik ancak henüz hiçbiri çiftleşecek kadar olgun değil. Genç kapuçinler olgunlaştığında içlerinden biriyle insan yüzlü maymunumuz arasında bir kimya oluşacağını ve böylece sonunda bir eşe sahip olabileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl ‘sıkıntılı’ bir yüz ifadesiyle kameralara yakalanan maymun, insanlara benzerliğiyle bir hayli gündem yaratmıştı. Sosyal medya yıldızı olmasının ardından on binlerce kişi insan yüzlü maymunu görmek için hayvanat bahçesine akın etmişti. Maymun, 2002’den beri Tianjin Hayvanat Bahçesi’nde tutuluyor.

Karayip Denizi'ndeki Margarita Adası’ndan adını alan bu kapuçin maymunu, 25 ile 30 yaşına kadar yaşayabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yine Çin’de, Kunming şehrine bağlı bir köyde insanı yüzünü andıran bir sazan balığı görüntülenmişti.