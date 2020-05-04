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  4. 04 Mayıs 2020 22:49

İran: ''Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyoruz''

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi yaptığı açıklamada Sonbaharda koronavirüs salgınında ikinci dalgayı beklediklerini dile getirdi.

İran: ''Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyoruz''
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu. Herirçi, havaların ısınması ile corona virüsün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde korona virüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

"HAVALARIN ISINMASI İLE CORONA VİRÜS ARASINDA BAĞLANTI YOK"

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında corona virüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile corona virüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti.

Herirçi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, “Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı” dedi.

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iran , koronavirüs , ikinci dalga
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