Japonya Çin'i uyardı

Japonya, Çin'e Kuzey Kore'ye nükleer ve füze konusunda daha fazla baskıda bulunması için çağrıda bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, Japonya-Çin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 45. yılını kutlamak amacıyla Çin'in üst düzey diplomatlarından Yang Jiechi ile başkent Tokyo'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Pyongyang yönetiminin nükleer faaliyetlerde bulunmayı ve füze geliştirmeyi durdurması konusunda Pekin yönetiminin rolünün "oldukça önemli" olduğuna işaret eden Kişida, Yang'ı Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapmaları konusunda uyardığını dile getirdi.



Kişida, "Şimdi Kuzey Kore'ye baskı yapmak için adım atmak önemli. Çin'le Kuzey Kore konusunda yakın iş birliği içinde olmak konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.



Ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiren Kuzey Kore için Pekin yönetiminin önemi büyük.



Kuzey Kore'nin önceki gün bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 05.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, denemenin ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, yeni bir balistik füze fırlatarak komşusu Çin'e büyük bir saygısızlık göstermiştir ancak Çin elinden geleni yapıyor." yorumunu yapmış, özellikle Pekin'in Kuzey Kore'yi "dizginlemek" için gayret gösterdiğine dikkati çekmişti.



Füze, Kuzey Kore'nin son üç haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi olmuştu. Kuzey Kore, son olarak 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.



Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.