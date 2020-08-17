Japonya ekonomisinde tarihi çöküş!

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki çeyreğe göre aylık yüzde 7,8 ve yıllık bazda yüzde 27,8 düştü. Japonya, art arda iki çeyrek ekonomik daralmanın ardından bu yılın başlarında resesyona girdi.

BBC News'ün haberine göre çöküşün arkasındaki ana faktörlerden biri, Japonya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan iç tüketimdeki ciddi düşüştü. Küresel ticaret salgının etkisiyle ihracat da keskin bir şekilde düştü.

Pandemiye kadar Japonya ekonomisinin en kötü çeyreklik verisi küresel finansal kriz esnasında 1955 yılında kaydedilmiş ve gayrısafi yurt içi hasıla yüzde 18 daralmıştı. Şu anda ise art arda üç çeyrek kaydedilen daralma ile ekonomi 2011 yılında tsunami ve nükeer felaketten sonraki düzeyine gerileyecek.

Ülkede perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi aylık bazdaki ekonomik göstergeler toparlanmaya işaret ederken yeni başlayan toparlanma artan enfeksiyon oranlarına bağlı olarak momentum kaybedebilir.