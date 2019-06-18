Japonya ve Rusya'da korkutan deprem !

Japonya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin tsunami uyarısı yaptığı belirtilirken; depremde hasar gören yerleşim yerinin olup olmadığı belirtilmedi. Rusya'nın güneybatısının da 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bildirildi.

Japonya’nın Niigata şehrinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, yetkililerin tsunami uyarısı yaptığını; meydana gelen depremde can veya mal kaybının olup olmadığının henüz belirlenemediğini duyurdu.

Kısa süre sonra da Rusya'nın güneybatısının ise 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bilgisi ajanslara düştü.