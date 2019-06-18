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  4. 18 Haziran 2019 16:55

Japonya ve Rusya'da korkutan deprem !

Japonya'nın kuzeybatısında ve Rusya'nın güneybatısında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer bölgede yaşayanları deprem sonrası uyarılarda bulundu.

Japonya ve Rusya'da korkutan deprem !
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Japonya’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin tsunami uyarısı yaptığı belirtilirken; depremde hasar gören yerleşim yerinin olup olmadığı belirtilmedi. Rusya'nın güneybatısının da 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bildirildi.

Japonya’nın Niigata şehrinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, yetkililerin tsunami uyarısı yaptığını; meydana gelen depremde can veya mal kaybının olup olmadığının henüz belirlenemediğini duyurdu.

Kısa süre sonra da Rusya'nın güneybatısının ise 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bilgisi ajanslara düştü.

japonya , deprem , tsunami
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