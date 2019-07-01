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  4. 01 Temmuz 2019 11:11

Japonya'yı şiddetli yağış vurdu

Japonya’da şiddetli yağışlar nedeniyle bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Japonya'yı şiddetli yağış vurdu
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki ve Ehime eyaletlerinde bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yaptı. Kagoshima, Miyazaki ve Ehime valiliklerinin 494 bin hanede 1 milyon 62 bin kişiye tahliye tavsiyesinde bulunduğu açıklandı. Şiddetli yağmurun toprak kaymaları ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyaran yetkililer, Kagoshima şehrinde toprak kaymasından bir evin etkilendiğini, kayıp bir kadının bulunduğu bilgisini paylaştı.

ULAŞIM DA ETKİLENDİ
Şiddetli yağmur Kyushu’nun güneyindeki ulaşım hizmetlerini de etkiledi. Kyushu Demiryolu Şirketi, Shinkansen hızlı tren seferlerinin Kumamoto ve Kagoshima-Chuo İstasyonu arasında askıya alındığını bildirdi. Bölgedeki bazı yerel tren hatlarında da operasyonlar askıya alınırken, bazı otoyollar da güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Bazı bölgelerde yerel halk güvenlik nedeniyle sığınaklara çağrıldı.

Kagoshima eyaletinde 2 bin 859 hanede 6 bin 51 kişiye yönelik güvenlik riski nedeniyle tahliye emri yayınlandı.

İHA

japonya , şiddetli yağış
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