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  4. 06 Temmuz 2017 22:38

Kamboçya 74 Çin'liyi sınır dışı etti

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan 74 Çin vatandaşı Kamboçya'dan sınır dışı edildi.

Kamboçya 74 Çin'liyi sınır dışı etti
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İnternet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşı Kamboçya'dan sınır dışı edildi. Çin, vatandaşlarını havalimanından teslim alırken ilginç görüntüler yaşandı.

Kamboçya internet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan 74 Çin vatandaşının  sınır dışı edildiğini açıkladı. 74 kişi Çin'in gönderdiği uçakla ülkelerine tesli edildi.

Uçaktan inen zanlılar güvenlik güçleri tarafından kontrolden geçirilmeden tesli alınmadı. Kontroller sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 

Kamboçya, 2012'den bu yana en az 982 Çin ve Tayvanlıyı Çin'e iade  etti.

Milliyet

sınır dışı , çinli , kamboçya , dolandırıcı