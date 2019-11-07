Kaybolan turistin eli köpekbalığının midesinden çıktı

Hint Okyanusu’ndaki Réunion adasında cumartesi günü şnorkel ile dalış yaptığı sırada kaybolan 44 yaşındaki İngiliz turistin eli, bir kaplan köpekbalığının midesinde bulundu. Adı açıklanmayan turistin eşi, köpek balığı üzerinde yapılan otopsi sırasında bulunan eldeki evlilik yüzüğünü teşhis etti.

Yerel televizyon kanalı Réunion La 1ère, köpekbalığının, adamın kaybolduğu lagünden yaklaşık dört mil açıkta araştırma için yakalandığını duyurdu. Habere göre, İngiliz turistin köpekbalığının saldırısına mı uğradığı, yoksa balık tarafından boğularak öldükten sonra mı yendiği bilinmiyor.

Hint Okyanusu’ndaki bir Fransız toprağı olan Réunion adası, turistler arasında popüler bir sörf mekânı. Ancak son yıllarda artan köpekbalığı saldırıları nedeniyle bölgede yüzmek ve sörf ile dalış yapmak kısmen yasaklanmıştı. 2013’ten bu yana, bu aktivitelere sadece adanın sığ lagünlerinde izin veriliyordu.

Ada açıklarında, Ocak 2019’da, bir köpekbalığı bir balıkçının bacağını koparmış, mayıs ayında da bir sörfçü ölmüştü.

Réunion adasında köpekbalığı avcılığı 1999 yılında yasaklandı. Bu dönemki endişe, köpekbalıklarının etinin kusma, mide bulantısı ve nadiren de olsa ölüme yol açan bir zehri taşıyor olmasıydı. The Guardian’ın haberine göreyse, yerel halk bu durumun kaplan ve boğa köpekbalıklarını artmasına yol açtığı kanaatinde.

