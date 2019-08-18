Kazakistan'da bir kadın 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Sıra dışı olay, Kazakistan’ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

’ELLİ MİLYONDA BİR’

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.