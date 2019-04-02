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  4. 02 Nisan 2019 08:56

Kendi uçağını yaptı, motoru çalıştırdı, tam havalanacaktı ki...

Pakistan'da bir adam, kendi yaptığı uçakla deneme uçuşu yapacağı sırada polis tarafından durduruldu. Polis, hiçbir evrakı ve 'uçuş izni' olmayan adamın uçağına el koydu.

Kendi uçağını yaptı, motoru çalıştırdı, tam havalanacaktı ki...
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Pakistan yerel televizyonu, başkent İslamabad'da bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve akşamları da mısır satan Muhammad Fayyaz'ın bankadan çektiği 50 bin Pakistan Rupisi ile kendi uçağını imal ettiğini ve bu uçak ile deneme uçuşu yapmak istediği sırada polis engeline takıldığı duyurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, Fayyaz'ın evraklarını sordu ancak hiçbir evrakı olmadığı anlaşılınca, uçağa el koydu.

Geo News'in haberine göre, Muhammad Fayyaz'ın: "Çok çalışarak bir uçak yaptım. Uçağım 300 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bana bir şans verin, bunu kanıtlayayım. Yapacağım uçuşa dair gerekli kurumları bilgilendirdim, ancak hiçbirinden geri dönüş alamadım" dediği belirtildi.

"CEHALET MAZERET DEĞİL"

Bunun üzerine, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) uzmanı Naseem Ahmet'in: "Böyle bir denemenin gerçekleştirilmesi için öncelikle bir takım şartları yerine getirmesi ve bunların onaylanması gerekiyor. Uçağın düşmesi ya da yerleşim yerlerinden birisine çarpması ihtimalini göz ardı edemeyiz. Cehalet asla bir mazeret olarak kullanılamaz" dediği belirtildi.

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