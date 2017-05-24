Kiliseyi bastılar, onlarca rehine var !

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu açıklanan Ebu Sayyaf örgütü Marawi kentinde Katolik kilisesini bastı. Terör örgütü, kilisenin rahibini ve kilisede bulunan ondan fazla kişiyi rehin aldı.

Başrahip Socrates Villegas, teröristlerin rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini söylerken hükümetin rehinelerin güvenliğini öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Rahip ve cemaati zorla silah zoruyla kiliseye sokan saldırganın hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceğini söylediği aktarılıyor. Sosyal medyada Marawi'den paylaşılan fotoğraflardan, silahlı askerlerin yolları kestiği ve kimlik kontrolü yaptığı görülüyor.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana dün militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiğini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdikleriin duyurmuştu.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.



