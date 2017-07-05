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  4. 05 Temmuz 2017 09:57

Kim Jong Un Amerikalılara küfür etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geliştirdikleri Kıtalararası Balistik Füze için: 'ABD'li p**lerine hediyemizdir' dedi.

Kim Jong Un Amerikalılara küfür etti
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Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son kıtalararası balistik füze denemesine ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan sert tepkiler geldi.

Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülke gerçekleştirilen füze denemesini kınarken, İngiltere "Kuzey Kore'ye bedel ödetme çağrısında" bulundu. ABD ise Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşmek üzere BMGK'yı acil kapalı toplantıya çağırdı.

KİM JONG UN'DAN TEHDİT: ABD'Lİ P**LERE...

Star gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore Resmi Devlet Ajansı KCNA, dünyanın tepki verdiği kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir açıklamasını yayınladı.

Resmi devlet ajansına konuşan Kuzey Kore lideri, "Kıtalararası balistik füzelerimiz Amerikan p**lerine hediyemizdir" açıklamasında bulundu.

ALASKA'YI VURABİLİR

Öte yandan Güney Kore'nin Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti.

 

Kim Jong Un , füze , küfür