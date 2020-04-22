SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 376'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 22 Nisan 2020 19:48

Kimyasal madde üretilen tesiste patlama !

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinde kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, patlamayla ilgili tesis yetkilisi gözaltına alındı.

Kimyasal madde üretilen tesiste patlama !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

TESİS YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik tesis yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL MEYDANA GELEN PATLAMADA 47 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, Jiangsu eyaletinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başka bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 47 kişi hayatını kaybetmiş, 640 kişi de yaralanmıştı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çin , kimyasal üretim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM