Kiraladığı eskorta evini taşıttı!

Japonya’da Miyuna adındaki kadın için bir adam tarafından 2 saatlik bir eskort kiralama talebi geldi.

Eskort Miyuna, farklı bir şey düşünmemişti ve rutin şekilde hazırlanarak adamın evine gitti.

Eve geldiğinde adam ona, evini taşıdığını ve paketleme konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın işi gereği çaresizce adama yardım etti ve daha sonra yaşadıklarını Twitter’da paylaştı.

Hatta diğer kadın eskortlara, daha önce böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadıklarını bile sordu.

Miyuna Twitter’da “Benden başkası, evine iki saatlik bir hizmet isteyip aslında evini taşıması için yardıma ihtiyaç duyan bir müşteri ile karşılaştı mı?” dedi.

Muhtemelen birçoğumuz diğer eskort kadınların da böyle bir şey yaşayabileceğini düşünmemişizdir. Ancak Miyuna’nın sorusuna benzer cevapların gelmesi olayı daha da ilginç bir hale getirdi.

Eskort kadınlar, ev taşımak için yardım isteyen müşterilerle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Bir kadın eskort, bir keresinde bir erkeğin 3 saatlik hizmet istediğini ve aynı zamanda eşyalarını paketlemek için yardım istediğini yazdı. Sonrasında evi biraz daha toparlamak için zaman olduğunu ve kendisine bir yemek ısmarladığını yazdı.

Düşünüldüğünde Japonya’da ev taşıma hizmetleri, eskort hizmetlerinden daha pahalıya patlıyor olabilir.





