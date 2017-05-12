Konvoya bombalı saldırı: 25 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Abdül Rezzak Cheema, yaptığı açıklamada, Belucistan'a bağlı Mastung kasabasında Senato Başkan Yardımcısı Abdül Gaffur Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda Haydari'nin yaralandığını açıkladı.

Cheema, saldırıda aralarında polislerin bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ yanlısı A'mak Haber Ajansı, saldırıyı örgütün üstlendiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, saldırıyı kınayarak, yaralanan Senato Başkan Yardımcısı Haydari'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükümet Yetkilisi Münir Raisani, saldırıyı bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini kaydetti.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur terör eylemini kınıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, Pakistan Senato Başkan Yardımcısına ve diğer yaralılara acil şifa diliyoruz."