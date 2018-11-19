Korkunç cinayet ! Öldürüp gökdelene astılar!

Turistlerin uğrak noktası Pattaya'daki 31 katlı bir gökdelenden gelen ihbarı değerlendiren polis, binanın tepesinde asılı vaziyette kanlar içinde bir adam buldu. Turist olduğu belirlenen adamın vücudunda mermi izi ve bıçak yaraları olduğu belirlendi.

Turistlerin son dönemde gözde tatil mekanlarından olan Tayland’ın Pattaya bölgesi korkunç bir cinayete ev sahipliği yaptı… Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polisler ve ilk yardım ekipleri 31 katlı bir gökdelenin tepesinden aşağı sarkan cansız bir beden buldu. Binanın yüksekliği, ipin uzunluğu ve havanın rüzgarlı olması dolayısıyla ekipler bedeni yukarı çekmekte zorlandı.

Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon sonucunda adamın cansız bedeni indirildi. Olay yerinde öldüğü tahmin edilen adamın her yerinin kan içinde olduğu ve vücudunda kesiklerle birlikte mermi izi olduğu belirlendi. Norveç’in başkenti Oslo’dan Tayland’a taşınan ve burada çalışan adamın 69 yaşında olduğu açıklandı.

3 KAT AŞAĞIDA BULDULAR

Üzerinde bir yağmurluk, ayakkabı ve şort olan adamı kimin öldürmüş olabileceğine dair soruşturma devam ediyor. Binanın 23’üncü katında yaşadığı belirlenen adamın evinde yapılan incelemelerde çok sayıda bıçak ve kesici alet bulundu. Pattaya polis şefi Apichai Krobtech, “Vücudu 31’inci kattan aşağı atmışlardı ve 29’uncu kata kadar iniyordu. Herhangi bir kanıta zarar vermemek için vücudu indirmemiz 3 saati buldu” dedi.

Polisi arayan bölge sakini Pammy Banyensakul, “Ben buradan 100 metre ötede oturuyorum fakat sabah işe giderken kafamı kaldırdım ve bir baktım duvarda boydan boya kan var. Herkes bunu izliyordu ve çok travmatik bir durumdu. Böyle bir ölümü görmek şok edici oldu. Polis çok yavaş hareket etti ve herkes cansız bedeni o halde gördü” dedi.