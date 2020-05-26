Korkutan açıklama: Koronavirüsten daha kötüsü geliyor!

The Sun gazetesindeki habere göre hayvanlardaki hastalıkları araştıran çalışmaları nedeniyle “yarasa kadın” olarak Shi Zhengli, corona virüsten daha ölümcül salgınların yolda olduğunu öne sürdü.

Çin televizyon ağı CHTN’e bir röportaj veren bilim insanı ülkelerin hayvanlardan insanlara geçen ölümcül zoonotik hastalıklar tehdidine karşı acilen tedbir almaları ve araştırmalar için kaynak ayırmaları gerektiği konusunda uyardı.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 5 buçuk milyondan fazla insan enfekte oldu ve yaklaşık 350 bin kişi hayatını kaybetti.

"CORONA VİRÜSTEN DAHA KÖTÜLERİ KEŞFEDİLDİ"

Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan Shi Zengli, dünya mevcut salgınla savaşmaya devam etse bile yeni ve potansiyel olarak daha kötü virüslerin keşfedildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

“İnsanların bir sonraki bulaşıcı hastalık salgınından muzdarip olmasını önlemek istiyorsak, doğada vahşi hayvanlar tarafından taşınan virüsleri öğrenmek ve araştırma yapmak zorundayız. Corona virüs salgını buzdağının görünen yüzü... Onları incelemezsek muhtemelen başka bir salgın olacaktır” ifadelerini kullandı.



Shi'nin geçtiğimiz aralık ayında pandeminin ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine çağrıldığı bildirildi. Uzman, Covid-19’un genetik dizisinin daha önce çalıştığı herhangi biriyle eşleşmediği tespit edildiğinde büyük bir rahatlama hissettiğini söyleyerek, virüsün Wuhan’daki laboratuvardan yayıldığını iddialarını kesin bir dille reddetti.