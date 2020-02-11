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  4. 11 Şubat 2020 09:51

Korona onları akıllandırmadı! Kanalizasyondan yağ alıp yemek yapıyorlar

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında can kaybı bini aşarken, ülke genelinde insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme tekniklerinin devam ettiği ortaya çıktı. İşte onlardan bir örnek...

Korona onları akıllandırmadı! Kanalizasyondan yağ alıp yemek yapıyorlar
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 Çin genelinde on yıllardır süren, "restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki kanalizasyon borularından çekilen hayvansal yağ topaklarını yeniden kullanarak yemek yapma geleneği", hayvanlardan yayıldığı bilinen yeni koronavirüs salgının ardından sürüyor.

Wuhan'da canlı egzotik hayvanların illegal olarak satıldığı pazardan yayıldığı bilinen koronavirüs nedeniyle, pazartesi günü 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

  Böylece tek bir gün içinde koronavirüsten ölenlerin sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 1017'ye ulaştı. Yetkililer yeni görülen vakaların sayısında ise bir azalma olduğunu kaydetti.

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