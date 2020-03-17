SON DAKİKA
KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ YÜKSELTİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 17 Mart 2020 15:21

Koronavirüs aşısı için flaş gelişme!

ABD'de geliştirilen koronavirüs aşısı ilk kez bir insan üzerinde denenmişti. Çin'den gelen habere göre, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

Koronavirüs aşısı için flaş gelişme!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılması için Çin'de onay verildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 7 bin 500'e yakın insanın ölümüne neden olurken hastalıktan etkilenen insan sayısı da 200 bine yaklaştı.

Hastalığa karşı başta Çin olmak üzere ABD, Avusturya aşılar ve ilaçlar geliştirip deneyler yaparken salgının ilk çıktığı ülke Çin'den sevindirici haber geldi.

Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

 

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çin , koronavirüs tedavisi , koronavirüs aşısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM