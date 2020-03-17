Koronavirüs aşısı için flaş gelişme!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılması için Çin'de onay verildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 7 bin 500'e yakın insanın ölümüne neden olurken hastalıktan etkilenen insan sayısı da 200 bine yaklaştı.

Hastalığa karşı başta Çin olmak üzere ABD, Avusturya aşılar ve ilaçlar geliştirip deneyler yaparken salgının ilk çıktığı ülke Çin'den sevindirici haber geldi.



Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.