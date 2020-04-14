Koronavirüs aşısında ikinci aşama: 84 yaşındaki erkekte denendi

General Chen Wie Askeri Tıp Akademisi’nde yapılan çalışmalar sonunda koronavirüs için geliştirilen aşının insan deneylerine başlandı.

Devlet medyası Xinhua haber ajansında yer alan bilgilere göre, dünya genelinde şimdiye kadar 120 binden fazla can alan corona virüsüne karşı geliştirilen aşı 12 Nisan itibariyle ikinci aşamaya geçmeyi başardı.

Aşının ilk olarak 84 yaşındaki Wuhan’lı Xiong Zhengxing adındaki yaşlı adam üzerinde denendiği belirtilirken Çin’deki insan deneylerinde 500’den fazla gönüllü kullanıldığı açıklandı.

Aşı çalışmalarının ikinci aşamasında daha fazla gönüllüye ve süreye ihtiyaç olduğu vurgulanan haberde plasebo etkisi dahil bütün deneme süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AŞI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ghebreyesus, bulunabilecek bir aşının salgının dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini öne sürdü. Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009’daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da söyledi.

H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Öte yandan Türkiye dahil pek çok ülkede aşı çalışmaları sürüyor.