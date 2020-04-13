Koronavirüs ''bitti'' derken başladığı bölgede yeniden başladı !

Dünya çapında büyük bir paniğe sebep olan koronavirüs hasta etmeye ve can almaya devam ediyor… Salgının çıktığı Çin’de de sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 6 hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşandığı duyuruldu…

Çin’in güneydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde vaka sayısının artması Çin hükümetinde panik yarattı. Rusya sınırında bulunan bölge Çin’in koronavirüs ile mücadelesimnde yeni cephesi haline gelirken, bugün açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam 108 yeni vaka tespit edildi. Ülkede önceki gün 99 yeni vaka tespit edilmişti. Çin’de 5 Mart’taki 143 yeni vakadan sonra dün tespit edilen 108 yeni vakanın bir rekor olduğu açıklandı.

98 VAKA ÜLKE DIŞINDAN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu vakalardan 98’inin başka bir ülkeden gelenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Aralık ayında salgın ile ilgili haberlerin çıkmasına rağmen hükümetin baskı politikası uyguladığı Çin’de salgın ile mücadele resmen 2020 yılında başlamıştı. Ülke genelinde resmi verilere göre vaka sayısı 82 bin 160 iken ölüm sayısı da son 24 saatte 2 kişi artarak 3 bin 341’e çıktı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 34 gün geçti.

Dün 97 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1198’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 376 bin 100, toplam vaka sayısını 56 bin 956 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1665 entübe hasta sayısı 978, iyileşen vaka sayısı ise 3446 oldu.

MEKSİKA’DA ÖLÜM 296’YA ÇIKTI

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Lopez Gatell, son 24 saat içerisinde 442 yeni vaka tespit edildiğini ve 23 kişinin de öldüğünü söyledi.

Güncel verilere göre ülke genelindeki vaka sayısı 4 bin 661’e çıkarken ölüm sayısı da 296’ya çıktı.

ALMANYA’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Almanya’dan da güncel açıklama ve veriler geldi… Salgınla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 2 bin 537 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bu oran önceki gün açıklanan 2 bin 821’den daha düşük olarak gözlenirken, vaka sayısındaki düşüşte 3’üncü günde olunduğu elirtildi. Ülke genelinde ölüm sayısı 126 artarak 2 bin 799’a çıktı.

TRUMP’IN SAĞ KOLUNDAN ACI İTİRAF

ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu koronavirüs ile mücadele timinde yer alan ve yaptığı açıklamalarla ABD halkının sevgisini ve saygısını kazanan Dr. Anthony Fauci flaş açıklamalarda bulunarak, bazı konularda geç kalındığını itiraf etti.

CNN’e konuşan Fauci, bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin yapılabileceğini “garanti edemeyeceğini” söyledi. Fauci, salgının sonbahar veya kış aylarında tekrar artabileceğini söylerken, “Eğer Covid-19 yasaklarını daha önce alsaydık yaşamları kurtarabilirdik. Başından beri her şeyi kapatsaydık durum daha farklı olurdu” dedi.

ABD’DE 22 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Koronavirüse bağlı ölümlerde dünyanın en çok etkilenen ülkesi haline gelen ABD’de son 24 saat içerisinde 1831 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte salgının yeni merkez üssü olan ABD’de ölü sayısı 22 bini geçti.

Resmi verilere göre ülke genelinde yarım milyondan fazla koronavirüs hastası tespit edildi. En son verilere göre ABD’de 560 binden fazla koronavirüs vakası var.