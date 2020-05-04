Koronavirüs hastalarına robotlar bakıyor

Japonya’da Covid-19 virüsü taşıyan ancak sağlık durumu çok ciddi olmayıp hastane yerine otellerde ağırlanan hastalara, robotlar hizmet veriyor. Teknoloji devi Japonya, bu şekilde yapay zeka alanındaki deneyimlerini, Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanma yoluna gidiyor.

Başkent Tokyo’daki özel donanımlı otellerdeki robotlar, odaların ve binanın temizliğini ve diğer temel hizmetleri yerine getiriyor. Robotlar, hastalara sık sık maskelerini takmaları için tavsiyelerde bulunurken, söyledikleri olumlu sözlerle onların morallerini de yükseltmeye çalışıyor. Hastaları yine otel resepsiyonunda bu robotlar karşılıyor.

Japonya’da yaklaşık 10 bin otel odası, salgının yayılmasını önlemek için hastalığı hafif bir şekilde geçiren ve hastaneye yatırılmasına gerek görülmeyen hastalara ayrıldı. Bu otellerde ayrıca, ihtiyaç halinde anında müdahale için birer doktor ve 2’şer hemşire de bulunuyor. Japonya’da Covid-19 kaynaklı vaka sayısı, son 24 saatte 200 artarak 15 bin 789’a, ölü sayısı 19 artışla 549’a yükseldi.