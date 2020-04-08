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  4. 08 Nisan 2020 07:41

Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da yeni gelişme

Yeni tip koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale dönüyor. Kamu hizmetlerinde bugünden itibaren normalleşemeye gidileceği açıklandı.

Koronavirüs salgının başladığı Wuhan'da yeni gelişme
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde bugün seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kentte, yarından itibaren 30 otobüs güzergahı eklenerek, toplam sayının 346’ya çıkarılması ve bir metro hattının daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

WUHAN'DA TAKSİ VE METRO SEFERİ BAŞLIYOR

Taksi, tramvaylar, feribotlar gibi diğer ulaşım servisleri yarından itibaren tekrar faaliyete başlayacak. Yetkililer, yolcuların, enfeksiyon riskini azaltmak için maske giymeleri ve sağlık kodlarını taramaları gerektiği ifade etti. Öte yandan Çin basınında çıkan haberde şu anda kent genelinde nakliye işletmelerinin, her gün istasyonlardaki kamu alanlarını dezenfekte çalışmalarına  3 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı duyuruldu.

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