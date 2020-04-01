Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı o yapmıştı... Kayıplara karıştı !

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aralıkta Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınına dair meslektaktaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ai Fen ortadan kayboldu.

Wuhanlı doktor, 'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

DOKTOR Lİ, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fotoğaf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.

Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasa dışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DOKTOR Aİ, VERDİĞİ RÖPORTAJIN ARDINDAN ORTADAN KAYBOLDU

Doktor Ai, Çinli bir dergiye, koronavirüsün erken uyarılarını reddettiği için hastanenin yönetimini eleştiren bir röportaj verdi, ancak Avustralya’da yayımlanan uluslararası bir programın kendisiyle ilgili haber yayınlamasının ardından ortadan kayboldu.

“60 Dakika Avustralya” isimli program doktorun Weibo hesabından yaptığı bir paylaşıma yer verdi. Ardından Ai’nin sosyal medya hesaplarındaki hareket ortadan kayboldu ve kendisinden haber alınamadığı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktorlardan Ai Fen’in gözaltında ya da tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.