Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklamasına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, İran ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekleyen askeri gruplar tarafından oluşturulan komuta merkezinden yapılan, ‘ABD’nin Suriye’de kırmızı çizgiyi geçtiğine’ ilişkin açıklamadan haberdar olmadıklarını söyledi.



Sputnik'in haberine göze gazetecilerin Reuters’in servis ettiği habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, “Bilgimiz yok, teyit edemeyiz. Reuters’in bunu nereden aldığını ve söz konusu ismi açıklanmayan kaynakların nereden çıktığını bilmiyoruz” dedi.

Reuters, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, merkezden yapılan açıklamada, “ABD’nin Suriye’ye yönelik saldırgan politikası, kırmızı çizgiyi geçmektedir. Bu andan itibaren kırmızı çizgiyi aşıp saldırganca davranan her kim olursa olsun, cevabımızı sert bir şekilde vereceğiz ve ABD de verebileceğimiz cevabın boyutunun farkında” ifadelerine yer verildiği öne sürülmüştü.

REUTERS'IN DUYURDUĞU HABER ŞÖYLE:

Rusya, İran ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yanlısı milislerin oluşturduğu bir ortak komuta merkezi dün bir açıklama yaparak, ABD'nin Suriye'nin hava üssüne yaptığı füze saldırısının "kırmızı çizgileri" aştığını ve benzer saldırılara karşılık vereceklerini açıklarken, Esad'a desteği artıracaklarını da duyurdular.

ABD, geçen hafta başında sivillere karşı kimyasal saldırının düzenlendiğini söylediği bir Suriye hava üssüne Cuma günü yaptığı füze saldırısıyla, Suriye sorunundaki rolünü

tırmandırmıştı. İlam el Harbi (Savaş Medyası) adlı siteden dün yapılan ortak açıklamada, Rusya, İran ve milis grupları şöyle dediler:

"Amerika'nın Suriye'ye karşı saldırısı kırmızı çizgilerin aşılmasıdır. Bundan sonra biz de, kim olursa olsun her türlü saldırgana ya da kırmızı hatların her ihlaline karşı güç kullanarak karşılık vereceğiz; Amerika bizim güçlü cevap verme yeteneğimizi bilir."

Ortak komuta merkezi açıklamasında, Suriye Demokratik Güçleri'ne yardım eden yüzlerce Amerikan askerini kuzey Suriye'deki varlığının "yasadışı" olduğu ve ABD'nin uzun vadeli planının bölgeyi işgal etmek olduğunu belirtti.