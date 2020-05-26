''Kumarhaneler Kralı'' hayatını kaybetti

Çin’in Makao özerk bölgesini kumarhaneler cennetine çeviren ve ‘Asya’nın Las Vegas’ı olarak anılmasını sağlayan Stanley Ho yaşamını yitirdi. 98 yaşındaki Ho’nun ölüm haberi ailesi tarafından da doğrulandı. Ho’nun ölümünün doğal sebeplerden gerçekleştiği ifade ediliyor.

1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de atılım yaptı. Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘Kumarhaneler Kralı’ olarak anılıyordu.

Asya’nın en zengin iş adamları arasına katılan Ho, 2010’da Forbes’un en zenginler listesine de girmişti. SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

4 kez evlenen Ho’nun bilinen 17 çocuğu bulunuyor.

