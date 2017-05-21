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  4. 21 Mayıs 2017 12:48

Kuzey kore ''füze denemesi'' yaptı

Kuzey Kore'nin yeniden "füze denemesi" yaptığı bildirildi.

Kuzey kore ''füze denemesi'' yaptı
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Reuters haber ajansı, Kuzey Kore'nin Pukchang kenti yakınlarından 'füze denemesi' yaptığını duyurdu.

Güney Kore tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilk olarak fırlatılan cismin 'ne olduğu belirlenemeyen' uçan bir cisim olduğu açıklandı. Daha sonra yapılan resmi açıklamaya göre, Kuzey Kore tarafından ateşlenen bir füzenin 500 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü belirtildi. ABD ise Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinden haberdar olduğunu açıklayarak, bugün gerçekleşen füze denemesinin ülke tarafından yapılan son üç füze denemesinden daha kısa bir menzile sahip olduğunu açıkladı. 

Japonya ise Pazar günü öğleden sonra Puckhang yakınlarından ateşlenen füzenin Japonya'nın ekonomik faaliyetini yürüttüğü bölgelerin dışına düştüğünü açıklarken, herhangi bir gemi ya da uçağa zarar gelmediğini duyurdu. 

Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinı denemişti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü. 

Kuzey Kore son dönemde yaptığı füze denemeleriyle özellikle ABD, Güney Kore ve Japonya'nın tepkisini çekiyor..

füze denemesi , kim jong-un , kuzey kore