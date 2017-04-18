Kuzey Kore geri adım atmıyor !

Kuzey Kore elçiliğinin yetkili bakanı Zin Jeong Hep, ABD’nin başlatabileceği nükleer savaşa Pyongyang’ın yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Günlerdir artarak devam eden Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer krizine yeni bir açıklama geldi.

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski ile bir araya gelen Kuzey Kore elçiliğinin yetkili bakanı Zin Jeong Hep, Pyongyang’ın ABD’nin başlatabileceği nükleer savaşa cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.

Koreli diplomat, “Ordumuz ve halkımız düşman kuvvetlerin yapabileceği her türlü provokasyonuna cevap verecek iradeye, hazırlığa ve güce sahip. Ordumuz ve halkımız ABD ve düşman güçler tarafından gelecek her türlü saldırıya cevap vermeye hazır. Eğer onlar nükleer savaş isterse, biz de nükleer savaşla cevap verebiliriz, eğer çok taraflı savaş isterlerse, böyle bir savaşa da hazırız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve ABD'nin bölgeye yönelik askeri yığınak yapması, Kore yarımadasındaki gerilimi tırmandırıyor.