Kuzey Kore görüşmeyi iptal etti !

Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Koregörüşmesini iptal etti. Korey Kore tarafından ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceği duyruldu.



AP'nin Güney Kore'nin Yonhap Haber ajansına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile çarşamba günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

Kuzey Kore ayrıca ABD ile Güney Kore arasında süren askeri tatbikatlar nedeni ile ABD ile yapılacak görüşmeyi de iptal etme tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin Çarşamba günü bir sınır köyünde bir araya gelmesi ve sınır gerilimini azaltacak önerileri görüşmesi bekleniyordu.

Ayrıca Kore savaşı nednei ile Kuzey ve Güney'de ayrı düşen ailelerin durumları da görüşülecek konular arasındaydı.

Yonhap Ajansı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Pyongyang yönetiminin Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyi iptal ettiği haberini geçtiğini duyurdu.

Ayrıca Pyongyang'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore ideri Kim Jong Un arasında önümüzdeki ay için gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi de sorguladığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikat Cuma günü başlamıştı.