Kuzey Kore liderine suikast planı ortaya çıktı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Güney Kore’den yüklü miktarda askeri belge çaldıklarını açıkladı. Çalınanlar arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a suikast planının da olduğu iddia edildi.

Güney Kore’den yüklü miktarda askeri belge çaldıklarını iddia eden Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, belgeler arasında ABD ile Güney Kore’nin acil durum planları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a suikast planının da olduğunu öne sürdü.

Güney Kore’nin iktidar partisinden milletvekili olan Rhee Cheol-hee, yaklaşık 235 gigabaytlık bilginin çalındığını ülkenin savunma bakanlığından öğrendiklerini söyledi. Bilgilerin yüzde 80’inin neyle ilgili olduğunu henüz bilmediğini ifade eden milletvekili, Güney’deki özel harekât birlikleri, askeri tesisler ve elektrik santralleriyle ilgili bilgilerin de çalınanlar arasında olduğunu belirtti.

Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı, geçen sene Eylül ayında gerçekleştiği ifade edilen konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Mayıs ayında Güney Kore, önemli miktarda verilerinin çalındığını ve Kuzey Kore’nin bu siber saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtmişti. Kuzey Kore ise iddiayı reddetmişti.

ABD-Kuzey Kore gerilimi sürüyor

Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri, ABD yönetiminin bu ülkeye yönelik tepkisini artırmış durumda. Washington Kuzey Kore’nin nükleer gücünün bütün dünya için tehdit oluşturduğunu iddia ederken, Pyongyang başka türlü kendilerini savunamayacağını belirtiyor. Trump ile Kim Jong-un arasındaki söz düellosu ise hafta sonu ABD Başkanı’nın “Kuzey Kore’ye karşı sadece tek şey işe yarar” demesiyle devam ediyor.