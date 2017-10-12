Kuzey Kore: Trump savaşın fitilini ateşledi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho nükleer krizle ilgili Rus haber ajansı Tass'a konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, "Trump Birleşmiş Milletler'de yaptığı savaşçı ve delice konuşmasıyla Kuzey Kore'ye karşı savaşın fitilini ateşledi" dedi.

Kuzey Koreli bakan Ri, ülkesinin ABD ile hemen hemen aynı güç dengesini elde ettiğini söyledi.

Ri, "ABD, Kuzey Kore'yi ezme konusunda ısrarcı olduğu sürece nükleer programımız asla bir tartışma konusu olmayacaktır" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 19 Eylül'de New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi yok edeceğini söylemişti.