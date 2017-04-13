Kuzey Kore'de askerler başkente taşındı

Kuzey Kore'de hafta sonu gerçekleşecek dev kutlamalar yüzlerce askeri araç başkent Pyongyang'a geldi. Ülkede çok sayıda yabancı gazeteci var, uluslararası haber ajansları Pyongyang'dan sıra dışı fotoğraflar geçiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün ülkenin en yüksek gökdelenlerinin açılışına katıldı ve kız kardeşiyle birlikte fotoğraflandı. Açılışa binlerce Kuzey Koreli de kafileler halinde geldi.

Başkent Pyongyang'ın tahliye edildiği ve savaş pozisyonu alındığı haberleriyle bir anda zirve yapan gerilimde, Kuzey Kore'nin yakın müttefiki Çin ağırlığını artırıyor. Bugün Komünist Parti'nin resmi gazetesinde "Çok yakında Kuzey Kore Çin'in tavsiyelerine ve nükleer programın askıya alınmasına boyun eğecek. Bu Pyongyang için en iyi seçenek" satırları dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'in bu tavrına nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Japonya, Pyongyang yönetiminin sarin gazı başlıklı füzeler fırlatabileceğini duyurdu.

ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını çektiği taarruz filosu Kore Yarımadası'na doğru yaklaşırken, Kuzey Kore'nin yakın müttefiki Çin Pyongyang yönetimini köşeye sıkıştırıyor. Dün resmi gazetesinden Pyongyang'ı uyaran ve bir hata yapmamasını isteyen Çin'den bugün yapılan uyarının tonu daha da sertti.

Komünist Parti'nin resmi gazetesi People's Daily'de "Çok yakında Kuzey Kore Çin'in tavsiyelerine ve nükleer programın askıya alınmasına boyun eğecek. Çin etkin şekilde Kuzey Kore rejimi ve ulusunu nükleer silahlardan korumaya çalışacak. Bu Pyongyang için en iyi seçenek" satırları dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, gazetecilere yaptığı açıklamada askeri güçlerle sorunun çözülemeyeceğinin altını çizdi. Bakan Yi, tarafların masaya dönebilmesi için bir yol bulunacağını söyledi.

Sınır kapısında kamyon kuyrukları

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore-Çin sınırının ana geçişinde gerilimi işaret eden birkaç sinyal olduğunu aktarıyor. İki ülkenin ticaretinin üçte ikisinin yapıldığı Dandong'daki uzun kamyon kuyrukları var, araçlar Dostluk Köprüsü'nden geçmeyi bekliyor. Reuters'a bilgi veren bölgedeki yerel tüccarlar, sınır kapısından kömür, demir, maden ve diğer kıymetli metallerin geçişine izin verilmediğini ve şu an yalnızca yiyecek, tekstil ve plastik ürünlerin ticaretinin yapıldığını söyledi.

Dünyanın en yalnız ülkesinden inanılmaz görüntüler

Global Times gazetesinde dün çıkan başyazıda Pyongyang yönetiminden bir hataya izin vermemesi istenmişti. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı. Editoryal yazıya göre, Pyongyang yönetimi tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurmalı.

Japonya: Sarin başlıklı füze fırlatabilir

Japonya ise, Kuzey Kore'nin sarin gazı başlıklı füzeler fırlatabileceğini duyurdu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, parlamentoda yaptığı açıklamada "Kuzey Kore çoktan sarin gazı başlıklı füzeler ateşleme kapasitesine ulaşmış olabilir" dedi.



Kim gökdelenlerin kurdelesini kesti

Kuzey Kore'de bugün büyük bir açılış vardı ve Kim Jong-un kurdele kesti. Ryomyong Caddesi'nde açılan 70'er katlı gökdelenler, ülkenin en yüksek binaları. Açılışta çekilen en çarpıcı fotoğrafta, Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo Jong aynı karede yer alıyor.

Büyük önem verilen açılışa binlerce Kuzey Koreli katıldı. Reuters ve Associated Press (AP) haber ajanslarının çektiği fotoğraflar askerler ve sivillerin kafileler halinde açılışa geldiğini gösteriyor.

Devlet televizyonu ayrıca Kim Jong-un'un özel kuvvetlerin tatbikatını izlediğini aktardı. Haberde Kim'in özel kuvvetler düşman hedeflerini acımasızca havaya uçururken gülümsediği belirtildi.

Gözler 'Güneşin Günü'nde

Ülke, Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-sung'un 105'inci doğum gününü Cumartesi günü kutlayacak. Bu nedenle Kuzey Kore'de çok sayıda yabancı gazeteci bulunuyor. 'Güneşin Günü' olarak isimlendirilen kutlamalar, dünyanın dikkatini Pyongyang'a çekti.

Önceki hafta ortaya çıkan uydu görüntüleri, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silah üretiminde altıncı aşama olan son seviyeye ulaştığını ortaya koymuştu. Kim'in büyükbabasının doğum günü olan 15 Nisan'da bir nükleer deneme yapması bekleniyor.

Sığınaklar yetmeyince tahliye emri verdi

Rus Pravda gazetesi, dün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyonyang'ın dörtte birinin tahliyesi için emir verdiğini bildirmişti. Kim'in şehri terk etmesini istediği yaklaşık 600 bin kişinin çoğu suçlular veya tek başına yaşayanlar.

Güney Kore medyası ise, Kuzey Kore'nin savaş pozisyonu aldığını yazdı. Ülkede yaşayanlar birbirlerine, evlerine, iş yerlerine ve gökyüzüne elveda diyerek sığınaklara yerleşti. Ancak devlet memurlarının görev yerlerini terk etmeleri yasaklandı.

Taarruz filosu birkaç gün içinde kıyıya ulaşacak

Uçak gemisi USS Carl Vinson ve diğer savaş gemilerinin birkaç gün içinde Güney Kore kıyılarına ulaşması bekleniyor. Savaş gemileri Güney Kore ordusuyla birlikte tatbikat yapacak. Japon donanması da tatbikata katılmayı planlıyor. Pentagon, ani bir manevrayla Avustralya yerine Kore Yarımadası'na doğru yol almaya başlayan gemilerin gövde gösterisi için rotalarının değiştiğini daha önce ilan etmişti.

Trump: Çok güzel bir telefon aldım

Bölgede keskin şekilde artan tansiyon, Çin ve ABD arasındaki diplomasinin de yoğunlaşmasına neden oldu. Washington'dan gelen ilk sinyaller ise, Pyongyang yönetimine karşı önceliğin ekonomik yaptırımlar olacağı yönünde.

Geçen hafta Başkan Donald Trump'la Florida'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping, dün mevkidaşını bu kez telefonla aradı. ABD lideri Trump, görüşmeyi "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" diyerek değerlendirdi.



Çin lideri Xi, görüşmede Kuzey Kore'de barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha vurguladı, tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

'Denizaltılar da var, atılacak adımları açık etmeyeceğim'

Dün Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini bildiren Trump, Obama'nın Musul'a operasyon yapacağını çok önceden söylediğini ve herkesin tedbirini aldığını söyledi.

ABD Başkanı, önceki gün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

Dokuz dakika gökyüzünde kaldı

Pyongyang yönetimi, geçen haftalarda Japon Denizi’ne doğru birçok füze fırlattı. Son fırlatılan füze dokuz dakika gökyüzünde kalmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun batı kıyılarına doğru yol alması, Japonya tarafından memnuniyetle karşılandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Kuzey Kore ile ilgili Çin’in yanıtını da yakından takip ediyoruz. Trump'la telefon görüşmesinde aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki ittifakın çok önemli olduğunu teyid ettik" dedi.

Birleşmiş Milletler kararlarınca Kuzey Kore'nin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesi yasak. Kuzey Kore nükleer denemelerinin barışçıl olduğunu savunuyor, ancak Batılı ülkeler ve Güney Kore ülkenin nükleer silah geliştirmesinden endişe ediyor.