Kuzey Kore'de bir dönemin sonu !

Dünya Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer test sahasından gelecek haberi bekliyor. Yabancı gazetecileri ülkeye davet eden Pyongyang yönetimi, nükleer tesisi kapatacak.

Amerikan DigitalGlobe şirketi, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan tesisin son uydu fotoğraflarını dünya ile paylaştı. Fotoğraflar nükleer deneme sahasındaki tüm bina ve platformları net şekilde gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşecek tarihi zirve ise giderek belirsizleşiyor.

Trump'ın ertelenebileceğini kabul ettiği buluşma öncesinde Pyongyang'dan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ağır eleştiriler geldi.

Kuzey Koreli üst düzey diplomat Choe Son-hui, Libya modelini gündeme getiren Pence'in aptallık yapmaya başladığını söyledi. Pence'i 'politik aptal' olarak tanımlayan Choe, diplomasinin başarısız olması halinde nükleer silahlanmanın süreceğini aktardı.

Pyongyang yönetiminin ABD'ye diyalog için yalvarmadığının altını çizen Kuzey Koreli diplomat, Pence'in küstah ve saygısız açıklamalar yaptığını savundu.

Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da Singapur'da planlanıyordu.

BAHARDAN FIRTINAYA...

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan Kore Yarımadası'ndaki bahar havası, son günlerde yerini fırtınaya bırakmış durumda.

Güney Kore ile tarihi bir buluşma gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la randevusunu iptal etme sinyalleri veriyor. Kim'i kızdıran ise, Washington'da dillendirilen Libya modeli ve Güney Kore'nin ABD ile yaptığı tatbikat.

Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmıştı. Ancak sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından Kaddafi öldürüldü.

2017'de imza attığı füze testleriyle dünyayı titreten Kim'i öfkelendiren bir diğer başlık, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası üzerindeki askeri tatbikatı. Pyongyang tatbikat nedeniyle Güney Kore ile masaya oturmayacağını ilan etti bile.

Pentagon ise hafta sonu ünlü bombardıman uçakları B-52'lerin artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacaklarını açıkladı. Söz konusu hamle, Kuzey Kore'nin tepkisini çekmemek için atılıyor.

CNN International, ABD ile müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık 12 Haziran'daki zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.