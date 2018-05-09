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  4. 09 Mayıs 2018 17:17

Kuzey Kore'de ilk adım geldi ! Serbestler...

ABD BaşKanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim'in ABD'li tutukluları serbest bıraktığı duyuruldu.

Kuzey Kore'de ilk adım geldi ! Serbestler...
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ABD lideri Trump, görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim'in Amerikalı tutukluları serbest bıraktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın Kuzey Kore ziyaretinin ilk sonucunu Twitter hesabından duyurdu. Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üç ABDvatandaşının serbest kaldığını açıkladı.

Serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Trump, şu anda üç ABD'linin Pompeo ile birlikte Kuzey Kore'den uçakla döndüğünü söyledi.

Kuzey Kore'yi ilk kez nisan ayı başında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü sıfatıyla ziyaret eden Pompeo, teknik açıdan savaşta olan bu ülkeye giden görevdeki ikinci ABD Dışişleri Bakanı oldu.

Güney Kore de aynısını istiyor 

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu hamlenin Kim-Trump görüşmesine olumlu etkisi olacağı belirtildi. Sözcü Yoon Young-chan, 6 Güney Korelinin de aynı şekilde serbest bırakılması için Pyongyang’a çağrıda bulundu.

ABD lideri Trump ve Kim, gelecek haftalarda tarihi bir buluşma gerçekleştirecek.

Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yine tarihi bir randevuya imza atmıştı.

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.

Milliyet

kuzey kore , tutuklu , serbest , trump
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