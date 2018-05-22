Kuzey Kore'de o bölgeye gidiyorlar

Yarın başlayacak yıkım çalışmalarını yerinde izleyecek isimler arasında ABD, Rus, İngiltere ve Çin'den gazeteciler var. Ekipte yer alması beklenen Güney Koreli gazetecilere ise Kuzey Kore'den vize çıkmadı.

CNN'ne konuşan bazı uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine dair bazı bulguları yok etme riski var. Haberde, tarihi geziye hiçbir kimyasal silah uzmanının davet edilmemesine vurgu yapıldı.



ABD ile tarihi bir randevuya hazırlanan Kuzey Kore, bugün bir grup yabancı gazeteciyi nükleer test sahasına götürüyor.

Çin'in başkenti Pekin'den havalanan uçaktaki gazeteciler, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki Punggye-ri'deki test alanının yıkımına doğrudan tanıklık edecek.

Sky News prodüktörü Michael Greenfield, Kuzey Kore'nin Wonsan kentine inen ekipte ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'dan gazetecilerin olduğunu bildiriyor. Ekipte yer alması beklenen Güney Koreli gazeteciler ise, önerilen listenin Pyongyang tarafından kabul edilmemesi üzerine geziye katılamıyor.

Pyongyang yönetiminin ülkede ağırladığı söz konusu gazeteciler, dağlık alanda bulunan Punggye-ri'deki test alanının söküm çalışmalarını izleyecek. Yarın başlayacak çalışmalar iki gün sürecek.

Amerikan CNN International ise, bugün manşetten yayınladığı haberde bazı uzmanların görüşlerine yer verdi. Uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine dair bazı bulguları yok etme riski var. Haberde, tarihi geziye hiçbir kimyasal silah uzmanının davet edilmemesine vurgu yapıldı.

Kuzey Kore uzmanlarından Bruce Bechtol, “Bu olay, cinayet mahalline dedektif yerine senin benim gibi insanları yollamak gibi… Kuzey Koreliler bütün testlerini burada yaptı. Eğer uzmanların bu tünele girmesine izin verilseydi, bu bizim için istihbarat şöleni olurdu” dedi.

Kimyacı Cheryl Rofer da test yerindeki kanıtların, Kuzey Kore’nin silahları hakkında hayati bilgiler verebileceğini ifade etti. “Eğer ben gitseydim, yanıma bir jeolog ve radyasyon ölçer almak isterdim” diye konuştu.

Bahardan fırtınaya...

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan Kore Yarımadası'ndaki bahar havası, son günlerde yerini fırtınaya bırakmış durumda.

Güney Kore ile tarihi bir buluşma gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la randevusunu iptal etme sinyalleri veriyor. Kim'i kızdıran ise, Washington'da dillendirilen Libya modeli ve Güney Kore'nin ABD ile yaptığı tatbikat.

Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmıştı. Ancak sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından Kaddafi öldürüldü.

Trump-Moon görüşmesi bugün

ABD'nin başkenti Washington'a giden Güney Kore lideri Moon Jae-in, bugün Trump ile kritik bir görüşme yapacak. İki lider, yaklaşan Trump-Kim zirvesini ele alacak.

Fox News kanalına açıklama yapan Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Washington'ın tarihi zirvede ilerleme beklediğini belirterek Kim'den Trump'ı oyalamamasını istedi. Pence'e göre, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde Trump zirveyi terk edecek.

2017'de imza attığı füze testleriyle dünyayı titreten Kim'i öfkelendiren bir diğer başlık, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası üzerindeki askeri tatbikatı. Pyongyang tatbikat nedeniyle Güney Kore ile masaya oturmayacağını ilan etti bile.

Pentagon ise hafta sonu ünlü bombardıman uçakları B-52'lerin artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacaklarını açıkladı. Söz konusu hamle, Kuzey Kore'nin tepkisini çekmemek için atılıyor.

CNN International, ABD ile müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık 12 Haziran'daki zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.