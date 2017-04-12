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  1. 12 Nisan 2017 10:33

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın "Kuzey Kore belasını arıyor" sözlerine tehditle cevap verdi.

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit
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İsveç basınında Kuzey Kore devlet medyasına dayandırılarak verilen haberlerde, ABD'nin olası bir saldırı girişiminin "nükleer saldırı" ile karşılık bulacağı uyarısı yapıldı. ABD deniz kuvvetlerine bağlı bir filo Pasifik'in batısına doğru ilerlerken, Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını açıkladığını" belirtmişti.

"Kuzey Kore belasını arıyor" diye yazan Trump, "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz" demişti.

DHA

nükleer silah , abd , kuzey kore