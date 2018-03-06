Kuzey Kore'den flaş nükleer silah kararı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Seul yönetiminin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki ülke, nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu arada Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirildi.

İki ülkenin ayrıca liderler arasında istişareler gerçekleştirmek ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore yönetiminin henüz doğrulamadığı açıklamalar, Chung'un Moon'un özel temsilcisi olarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Chung, ziyaret sırasında 4 kişilik heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüştü.

KCNA ajansının haberinde, Kim'in heyetle akşam yemeğinde bir araya geldiği ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.