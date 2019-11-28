Kuzey Kore'den yeni füze testi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne öğleden sonra iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.